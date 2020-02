Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW Aufbruch

Pirmasens (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, den 14.02.2020, 19:00 Uhr bis Samstag, den 15.02.2020, 09:50 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Schäferstraße, Pirmasens ein PKW aufgebrochen. Bei dem PKW wurde eine Scheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Es wurde ein USB-Stick entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

