Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Pirmasens (ots)

Am Abend des 14.02.2020 wurde in der Virginia Avenue in Pirmasens ein PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Betroffene blickt nun einem Bußgeldverfahren und einem Fahrverbot entgegen. I pips

