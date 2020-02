Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Zweibrücken (ots)

Am Freitag den 14.02.2020, gegen 21:15 Uhr, wurde in der Lanzstraße ein 17-jähriger aus Zweibrücken einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte zunächst der Geruch von Cannabis wahrgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des 17-jährigen konnte dann auch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben.|pizw

