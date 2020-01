Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Mercedes Vito im Streifendienst

Kreis Soest (ots)

Die ersten Mercedes Vito für den Streifendienst werden in dieser Woche an die Wachen ausgeliefert. Bis zum Ende des Monats werden vier Fahrzeuge dieser Klasse in unserem Kreisgebiet unterwegs sein. Der mit einer 2-Liter Dieselmaschine mit 190 PS ausgestattete Van wird zusammen den Ford S-Max die 3er BMWs ablösen. Das Platzangebot in dem Fahrzeug kann sich wirklich sehen lassen. Im "Kofferraum" ist jede Menge Platz für die Ausrüstung. Großer Unterschied zu den bisher im Dienst befindlichen Vitos ist der kürzere Radstand. Die vier neuen Streifenwagen werden in Lippstadt (2) Soest und Werl eingesetzt. Bisher sind fünf neue Ford S-Max an die Soester Kreispolizeibehörde ausgeliefert worden. Von diesen sind zwei in Soest, zwei in Werl und ein Fahrzeug in Werl eingesetzt.

