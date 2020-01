Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Imbissstand beschmiert

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18.01.20, 20:00 Uhr, und Montag, 20.01.20,10:00 Uhr, kam es am Riga-Ring zu einer Sachbeschädigung an einem Imbissstand. Unbekannte Täter beschädigten die Scheibe eines Fensters und sprühten auf den Außenwänden unleserliche Schmierereien mit Farbe auf. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

