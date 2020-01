Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Tragischer Unfall

Geseke (ots)

Am Dienstag, um 16:29 Uhr kam es am Hölter Weg, außerhalb von Geseke, zu einem tragischen Unfall. Bei der Feier eines Kindergeburtstages wurde eine 34-jährige Frau aus Geseke von einem Traktor überrollt. Vor Ort war eine Gruppe von etwa 15 Personen. Davon waren wahrscheinlich sechs Kinder. Aus bisher ungeklärter Ursache bewegte sich ein Traktor der inmitten der Gruppe stand vorwärts, und überrollte die Frau. Diese verstarb vor Ort an ihren Verletzungen. Durch Notfallseelsorger der Feuerwehr wurde die Betreuung der anwesenden Personen und vor allem der Kinder sofort realisiert. Die Kinder sind im Alter von 4-6 Jahren. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet und der Traktor sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nähere Angaben zur Ursache des Unfalls, wird es frühestens im Laufe des Mittwochvormittags von der Polizeipressestelle per OTS Nachricht geben. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell