Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht positive Bilanz nach Start in die Rückrunde

Gelsenkirchen/Mönchengladbach (ots)

Nach dem gestrigen Start in die Rückrunde der Bundesliga, zieht die zuständige Dortmunder Bundespolizei nach der Spielbegegnung FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach eine positive Bilanz.

Die Bundespolizei war am gestrigen Abend (17. Januar) mit zahlreichen Einsatzkräften am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen anlässlich der Spielbegegnung Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach präsent. Während der An- und Abreise zum/vom Spielort nach Gelsenkirchen, nutzten etwa 4.200 Fans beider Vereine Züge über den dortigen Bahnhof. Eine Vielzahl reiste dabei mit einem Entlastungszug aus Mönchengladbach an. Während es im Rahmen der Anreise zu keinerlei Vorkommnissen kam, verzeichnete die Bundespolizei während der Rückreise der Fans lediglich eine Straftat. Hierbei beleidigte ein 28-jähriger deutscher Staatsangehöriger Bundespolizisten. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme konnte der Mann aus Wesel seine Heimreise fortsetzen.

Die Bundespolizei resümiert am Ende einen insgesamt ruhigen und störungsfreien Einsatzverlauf.

*AB

