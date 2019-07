Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 05.07.2019 - 06.07.2019, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer mit anschließender Verkehrsunfallflucht - Ort: 38226 Salzgitter, Neißestraße, in Höhe Zulassungsstelle. Zeit: Freitag, 05.07.2019, 15:45 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit befuhr ein 49-jähriger Salzgitteraner mit seinem Fahrrad die Neißestraße, aus Richtung Peiner Straße kommend, in Richtung der Berliner Straße. Nach Angaben des Fahrradfahrers kam es in Höhe der Zulassungsstelle zu einem Zusammenstoß mit einem silberfarbenen Pkw. Der Radfahrer schlug zunächst auf der Motorhaube des Pkw und im Folgenden auf den Geh-/Radweg auf. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Dieser fuhr, noch unter Schock stehend, zunächst zu einem Bekannten und verständigte von dort aus Polizei und Rettungsdienst. Im Rahmen der Untersuchung wurden bei dem Mann leichte Verletzungen im Gesicht und am Knie festgestellt. Auch das Fahrrad des Mannes wurde lediglich leicht beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise zu dem geflüchteten Pkw geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Einsatz wegen Ruhestörung führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln - Ort: 38226 Salzgitter, Zum Salzgittersee, Parkplatz vor dem Hallenbad. Zeit: Samstag, 06.07.2019, 01:30 Uhr. Hergang: Eigentlich wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei in Salzgitter lediglich einer Beschwerde wegen Lärmbelästigung, ausgehend von mehreren jungen Menschen, die sich auf dem Parkplatz vor dem Hallenbad aufhalten sollten, nachgehen. Bei Ansprechen der sechs Personen, allesamt Salzgitteraner/-Innen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren, mussten die Polizeibeamten jedoch einen starken Marihuana-Geruch wahrnehmen. Auch legte das Verhalten von einigen Personen aus der Gruppe den Verdacht nahe, dass kurz zuvor Betäubungsmittel konsumiert worden waren. Bei der Durchsuchung der Personen und der vor Ort festgestellten Pkw konnten noch zwei Marihuana Knospen und diverses für den Konsum benötigtes Zubehör beschlagnahmt werden. Gegen vier Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

PHK Ertel

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell