Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Pressemeldung der PI Wörth am Rhein und der STA Landau Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang für 2 Personen 17.12.2019, 02:30 Uhr, Wörth am Rhein, B9

Landau (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf der B9 bei Wörth am Rhein, zwischen den Anschlussstellen Jockgrim und Wörther Kreuz, Richtungsfahrbahn Karlsruhe, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ein PKW, besetzt mit zwei Personen, aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf ein weiteres, beteiligtes Fahrzeug. Die beiden Fahrzeuginsassen aus dem Kreis Germersheim, 39 und 38 Jahre alt, erlitten bei dem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen. Die Polizei Wörth am Rhein bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter der 07271-92210 zu melden. Die B9 ist seit 02:45 Uhr ab der AS Jockgrim in Richtung Karlsruhe voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell