Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Contwig (ots)

Einen Sachschaden von ca. 500 EUR verursachte der bislang unbekannte Täter, der am 13.02.2020 zwischen 08:40 Uhr und 09:10 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Anwesen Hauptstraße 74 einen geparkten grauen Opel Astra am Heck beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Aufgrund grüner Lackantragungen am Opel Astra dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen grünen Wagen gehandelt haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

