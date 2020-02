Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taser-Einsatz bei Randalierer

Pirmasens (ots)

Am frühen Donnerstag, gegen 03:00 Uhr, wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein offensichtlich betrunkener Mann in der Landauer Straße/Ecke Kaiserstraße randaliere, eine Bierflasche auf die Straße geworfen hatte und Autos dadurch zum Anhalten zwingt, dass er sich ihnen in den Weg stellt. Vor Ort wurde der amtsbekannte 20jährige Mann mit einer Bierflasche in der Hand auf dem Gehweg stehend angetroffen. Der Mann kam der mehrfachen Aufforderung, die Bierflasche beiseite zu legen, nicht nach. Als er zudem noch aggressiv schreiend und mit der Bierflasche fuchtelnd auf die Beamten zuging, wurde der zuvor angedrohte Einsatz des Elektroimpulsgerätes umgesetzt, wodurch der unmittelbar bevorstehende Angriff schlagartig unterbunden wurde. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes und zur medizinischen Überprüfung wurde der immer noch fortwährend herumschreiende Mann gefesselt in das Krankenhaus eingeliefert. pips

