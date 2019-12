Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht

Meppen (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche gegen 09:05 Uhr kam es in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer VW Golf beschädigt wurde. Dieser Pkw befuhr die Bundesstraße 402 in Fahrtrichtung Haselünne. Als der Pkw-Führer die B 402 kurz vor der Auffahrt Meppen/Versen befuhr, fuhr ein dunkelblauer Audi A4 unmittelbar vor dem VW auf die Bundesstraße ein. Der VW-Führer musste, um eine Kollision zu verhindern, stark abbremsen und nach rechts ausweichen, wo er die Leitplanke touchierte. Der Audi-Führer verliess die Unfallort, ohne sich um die Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeidienstelle Meppen, Tel. 05931/9490, aufzunehmen.

