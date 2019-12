Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Lingen (ots)

Am Samstag um 17.14 Uhr kam es zu einem Unfall in der Waldstraße in Lingen, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem vermutlich braunen VW Golf bog aus der Parkstraße kommend, nach links in die Waldstraße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße ein. Dabei übersah er die Vorfahrt eines auf der Waldstraße fahrenden Fahrzeugführers, der mit seinem VW Golf Variant in Richtung Willy-Brand-Ring unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand am Golf Variant ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen gebeten können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer: 0591/870 in Verbindung zu setzen.

