Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Außenspiegel beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Samstag vergangener Woche kam es gegen ca. 16:00 Uhr zu einer Unfallflucht in Nordhorn, Bentheimer Straße. Dort parkte ein weißer Transporter auf dem Parkstreifen. Ein in Richtung Innenstadt fahrendes Fahrzeug streifte mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des parkendenden Transporters und beschädigte diesen. Der Fahrer dieses Fahrzeugs setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter, Tel 05921/3090, zu melden.

