Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in PKW und Sachbeschädigung

Morbach-Hinzerath (ots)

Im Tatzeitraum 22.01.20, 17.00 Uhr - 23.01.20, 00.30 Uhr, kam es in Morbach-Hinzerath in der Straße "Zum Dickesloch" zu einem Einbruch in einen dort abgestellten PKW. Unbekannte Täter zerstörten die Scheibe der Fahrertür vermutlich mit einem Vorschlaghammer und entwendeten aus dem PKW ein Portemonnaie mit diversem Inhalt inklusive einem 3stelligen Bargeldbetrag im mittleren Bereich. Des Weiteren wurde die Haustür des dortigen Wohnhauses mit pinker Farbe besprüht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

