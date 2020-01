Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Seil über Bahnsteig gespannt - Bundespolizei sucht Zeugen

Dresden/ Langebrück (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden des 11.01.2020 spannten bisher Unbekannte ein Seil über den Bahnsteig in Langebrück.

Zum Tathergang ist bisher folgendes bekannt:

Gegen 00:50 Uhr fuhr ein Zug aus Richtung Radeberg in den Haltepunkt Langebrück. ein. Dabei überfuhr er ein zwischen dem Fahrausweisautomaten und den Schienen gespanntes Seil. Glücklicherweise kam es zu keinen Beschädigungen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Straftatverdachtes, Störung öffentlicher Betriebe und bittet zur Aufklärung des Geschehens um ihre Mithilfe!

Wer befand sich in den frühen Morgenstunden von 00:00 - 00:50 Uhr in der Nähe des Haltepunktes in Langebrück und kann Angaben zum Tathergang bzw. zu den Tatverdächtigen machen?

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 bei der Bundespolizei Dresden zu melden!

Bildmaterial ist vorhanden und kann bei Bedarf übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Dresden

Pressestelle

Telefon: 0351 / 81502 - 2020

E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell