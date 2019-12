Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Keine "Weihnachtsgeschenke" für Taschendiebe - Präventionsaktion der Bundespolizei im Hauptbahnhof Dresden

Dresden / Radebeul / Meißen (ots)

Die Weihnachtszeit eigentlich eine besinnliche Zeit, lockt auf Weihnachtsmärkte, Kaufhäuser und Festveranstaltungen. Gerade diese Menschenansammlungen locken sie an - "Hochsaison" für Taschendiebe!

Erfahrungsgemäß kommt es in der Adventszeit und "Zwischen den Jahren" zu einem stark erhöhten Reisendenaufkommen auf den Bahnhöfen und in den Zügen. Im dichtem Gedränge und der Hektik des Reiseverkehrs werden Taschendieben viele Gelegenheiten zum "Zugreifen" geboten.

Mal eben noch schnell etwas für unterwegs gekauft, nach der Zugabfahrt geschaut oder nach einem guten Schluck Glühwein leichtfertig auf eine Umarmung durch einen Fremden eingehen - in solchen Situationen finden Taschendiebe immer wieder ideale Bedingungen, um mit einem raschen Griff in die Taschen Anderer an Geld oder Wertsachen zu gelangen.

Jede/r kann sich mit einfachen Verhaltensregeln vor Taschendiebstählen schützen:

- Wertgegenstände, Geld und Kreditkarten in mehreren Taschen verteilt eng am Körper tragen - verschließbare Innentaschen nutzen - keine Wertsachen in Rucksäcken aufbewahren - Handtaschen mit dem Verschluss nach innen unter den Arm klemmen - Vorsicht bei aufdringlicher Hilfe beim Einsteigen in den Zug - keine Einblicke in die Geldbörse gewähren - an Automaten keine Einblicke auf die PIN - Nummer gewähren - in aufgehängten Jacken keine Geldbörsen und Handys in den Taschen lassen - Reisegepäck nicht unbeaufsichtigt lassen - fremde Personen auf Abstand halten, nicht jede Umarmung ist ein Akt der Nächstenliebe - gesunde Skepsis bei Beschmutzung der Kleidung und anschließender vermeintlich gut gemeinten Reinigungsprozedere

Hinweis:

Die Bundespolizei Dresden erreichen Sie unter der Rufnummer 0351 / 81 50 20.

Darüber hinaus steht Ihnen 24/7 bundesweit die kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0800 6 888 000 zur Verfügung

