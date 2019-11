Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Couragierte Zeugin überführt zwei Räuber im Hauptbahnhof Dresden

Dresden (ots)

Gestern Mittag, am 25.11.2019 gegen 13:15 Uhr, meldete sich eine 68-jährige Zeugin bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof Dresden und teilte mit, dass sie zwei Personen bei Diebstahlshandlungen mit Gewaltanwendungen gegen das Verkaufspersonal in Geschäften an der Prager Straße beobachtet habe und ihnen bis hierher gefolgt sei.

Beide Männer würden sich jetzt am Hauptbahnhof befinden. Die Bundespolizisten begaben sich mit der Frau auf die Suche nach den Tatverdächtigen. Die couragierte Zeugin erkannte beide vermeintliche Täter vor dem Eingang des Bahnhofes wieder.

Es handelte sich hierbei um zwei polnische Staatsangehörige. Bei einer sich anschließenden Durchsuchung entdeckten die Bundespolizisten originalverpackte Bekleidungsartikel mit noch anhängiger Diebstahlssicherung. Beide Männer im Alter von 38 und 36 Jahren wurden festgenommen.

Da sich die Tatorte im Stadtgebiet Dresden befinden wurden beide Männer zuständigkeitsgemäß der Landespolizei übergeben.

Diese führt alle weiteren Ermittlungen.

