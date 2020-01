Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf NORMA-Parkplatz

Temmels (ots)

Am Dienstag, den 21.01.2020 kam es gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des NORMA-Markts in Temmels zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim rückwärts Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW der Marke Mercedes, Model GLC, und beschädigte diesen am Fahrzeugheck. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Hinweise auf den Verursacher werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

