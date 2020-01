Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen, OT Grenzach: Frontalkollision zweier Autos - Schwangere Frau verletzt

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH:

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag, gegen 14:45 Uhr, in der Markgrafenstraße in Grenzach-Wyhlen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 5-er BMW von Wyhlen kommend in Richtung Schweizer Grenze. In die Gegenrichtung fuhr ein Honda CR-V, dessen 69-jähriger Fahrer unvermittelt in den Gegenverkehr kam. Obwohl der Fahrer des BMW noch versuchte auszuweichen, kam es zur Frontalkollision beider Autos. Sowohl der Fahrer des Honda als auch die im BMW befindliche, schwangere Beifahrerin, wurden leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser verbracht werden. Nach ersten Untersuchungen wurde das ungeborene Kind nicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von rund 16.000 EUR entstanden sein. Die konkrete Unfallursache bedarf noch weiterer Ermittlungen, jedoch könnte eine medizinische Ursache beim Fahrer des Honda vorgelegen haben.

