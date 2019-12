Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Kellerbrand in Freiburg-Weingarten, zwei Personen leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Silvesternachmittag kam es gegen 14:15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Lindenwäldle" zur einem Kellerbrand. Dort gelagerte Gegenstände waren aus bislang nicht bekannter Ursache in Brand geraten, was eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Bei dem Versuch das Feuer selbst zu löschen, wurden zwei Hausbewohner leicht verletzt. Während ein 20-Jähriger nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wieder entlassen wurden, wurde ein 43-jähriger Bewohner zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Brand wurde von der Feuerwehr Freiburg gelöscht, ein Übergreifen auf Gebäudeteile konnte verhindert werden. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Freiburg-Süd übernommen.

