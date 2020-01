Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen, OT Grenzach: Verbale Diskussion endet in Handgreiflichkeiten

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH:

Anlässlich des Jahreswechsels schoss ein 43-Jähriger Mann gegen 00:40 Uhr mit einer erlaubnispflichtigen Schreckschusswaffe in die Luft. Aufgrund der Richtung der Schüsse fühlte sich ein 26-Jähriger bedroht und sprach den Mann hierauf an. Die verbale Ansprache mündete in einer Schlägerei, bei welcher die beiden Kontrahenten augenscheinlich keine Verletzungen davontrugen. Da der ältere der beiden nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins war, wurde die geführte Schreckschusswaffe durch die Polizei einbehalten. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die Ermittlungen aufgenommen.

RR/Wü, VV/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell