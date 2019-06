POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Der 69-jährige Lenker eines Citroen befuhr am Mittwochmorgen gegen 06.45 Uhr die Gartenstraße in Richtung Südstadt und bog an der Einmündung der Reichlestraße in die Gartenstraße nach links in die Reichlestraße ein. Hierbei missachtete er den Vorrang einer 19-jährigen Fahrradfahrerin, die in Gegenrichtung auf der Gartenstraße in Richtung Weingarten fuhr. Die Fahrradfahrerin stieß gegen die vordere rechte Seite des Citroens und stürzte. Sie trug keinen Schutzhelm und erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Der 69-Jährige hatte die Fahrradfahrerin übersehen, da sie rechts an einem wartenden Pkw vorbeifuhr. Der Lenker dieses Fahrzeugs fuhr neben der Fahrradfahrerin in Richtung Weingarten und ließ sie ordnungsgemäß vorbeifahren, bevor er nach rechts in die Reichlestraße einbog.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Fehler beim Bremsen war die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochvormittag gegen 08.30 Uhr auf der Friedhofstraße ereignete. Der 39-jährige Lenker eines Pedelecs befuhr die abfallende Friedhofstraße in Richtung Stadtmitte und bremse an der Einmündung der Straße "Am Andermannsberg" stark ab, um nach rechts abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrradfahrer wurde zur ärztlichen Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Ravensburg

Unfallflucht

Ein unbekannter Lenker eines vermutlich blaumetallic lackierten Pkw befuhr im Zeitraum von Dienstag, 28.05.2019, bis Montag, 03.06.2019, die Landesstraße 325 aus Richtung Schlier in Richtung Ravensburg. Nach der Gaststätte Hirschegg kam der Pkw im Auslauf einer abfallenden Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Schutzplanke, die auf einer Länge von 12 Metern beschädigt wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte deutlich beschädigt sein. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Ravensburg

Unfallflucht

Erheblichen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursachte der Lenker eines unbekannten Pkw, der im Zeitraum von Dienstag, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 04.00 Uhr, auf dem Scheffelplatz gegen die Frontseite eines geparkten weißen Citroen stieß und sich von der von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Ravensburg - Schlier

Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung "Bekämpfung von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr" führte am Dienstag und am Mittwoch im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Ravensburg mehrfach zur Feststellung derartiger Verstöße.

Zwei Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Drogen standen, wurden am Dienstagabend in der Zeit von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr an einer Kontrollstelle in der Jahnstraße in Schlier festgestellt. Eine Kontrollstelle, die am Mittwochnachmittag am Ausbauende der Bundesstraße 30 im Bereich der Auffahrt Süd eingerichtet wurde, führte innerhalb einer Stunde zur Feststellung von zwei Verkehrsteilnehmern unter Einfluss von berauschenden Mitteln. Hierbei war ein 46-jähriger Pkw-Lenker deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 24-jährige Lenker eines Volvo stand unter dem Einfluss von Marihuana. In seinem Pkw wurde eine geringe Menge des Betäubungsmittels aufgefunden.

Zur Beweissicherung wurden den unter der Einwirkung von Alkohol oder Drogen stehenden Kraftfahrzeugführern im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weitere Maßnahmen erfolgen durch die zuständigen Straf-, Bußgeld- und Fahrerlaubnisbehörden.

Weingarten

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Mittwoch an einem in der Thumbstraße geparkten, schwarz lackierten VW Golf mit Sigmaringen Kennzeichen die hinter linke Seitenscheibe mit einem Stein ein. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Bad Waldsee

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwei Sachbeschädigungen wurden der Polizei am Mittwoch angezeigt. Unbekannte Täter besprühten im Zeitraum von Montag, 20.05.2019, bis Sonntag, 26.05.2019, die Fassade des Kinderhauses Döchtbühl im Döchtbühlweg. Im gleichen Zeitraum wurde an diesem Kinderhaus die Abdeckung eines Lüftungsschachts beschädigt. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Drei Pkw fuhren hintereinander auf der Bahnhofstraße in stadtauswärtiger Richtung. Als sich vor dem Bahnübergang ein Rückstau bildete, fuhr der 30-jährige Lenker eines VW-Busses auf den vorausfahrenden Skoda einer 38-jährigen Pkw-Lenkerin auf. Der Skoda wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Nissan einer 44-jährigen Frau geschoben. Die Lenkerin des Skoda erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An den beteiligten Kraftfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Wilhelmsdorf

Verpuffung

Ein Brand in einer Schnapsbrennerei wurde der Polizei am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei beim Anwesen des 55-jährigen Landwirts hatte dieser den entstandenen Brand bereits mit Feuerlöschern abgelöscht. Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr war nicht mehr erforderlich. Zwei vor dem Gebäude stehende Fässer mit jeweils etwa 50 Litern Vorlauf wurden durch Hitzeeinwirkung beschädigt. Ob sich der Vorlauf noch verwerten lässt, muss geprüft werden. Ein Sachschaden am Inventar entstand nicht. Zur Feststellung der Ursache der Verpuffung ist eine Überprüfung der Anlage erforderlich.

Baindt

Drogen im Straßenverkehr

Die Überprüfung des 18-jährigen Lenkers eines Opel durch Beamte des Polizeireviers Weingarten ergab am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr den Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen, was ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte. Im Pkw wurden Drogen und diverse Konsum-Utensilien festgestellt, die dem 18-Jährigen und seinen Mitfahrern zugeordnet werden konnten. Dem Betroffenen wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn und die Mitfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Wangen i.A.

Trotz Fahrverbot gefahren

Obwohl gegen ihn ein Fahrverbot besteht, ist ein 33-Jähriger in der Nacht zum heutigen Donnerstag mit seinem Auto unterwegs gewesen. Der Pkw-Lenker, der gegen 23.50 Uhr von Beamten des Polizeireviers in Primisweiler angehalten wurde und dessen Weiterfahrt sie untersagten, hat sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Wangen i.A.

In Wohnwagen eingebrochen

Ein Fernsehgerät und zwei Flaschen Radler hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Donnerstag beim Einbruch in einen Wohnwagen auf dem Gelände des ehemaligen NTW-Werks in der Straße "Ausrüstung" erbeutet. Nachdem er zunächst ohne Erfolg versucht hatte, die Tür aufzubrechen, schlug er kurzerhand die Frontscheibe ein und stieg durch diese anschließend in den Wohnwagen ein. Während sich der Diebstahlsschaden auf rund 300 Euro beläuft, fällt der angerichtete Sachschaden mit etwa 1.000 Euro bedeutend höher aus. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges auf oder in der Nähe des Firmengeländes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Argenbühl

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 29-jähriger Autofahrer, der am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr von Beamten des Polizeireviers Wangen auf der B 12 angehalten und überprüft wurde. Wie die Polizisten feststellten, war die Fahrerlaubnis des Mannes bereits im April dieses Jahres erloschen und der Führerschein des 29-Jährigen, den dieser angeblich verloren hatte, zur Beschlagnahme ausgeschrieben. Der Pkw-Lenker hat sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Isny

Fahrrad entwendet

Ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls, 28 Zoll, Rahmennummer AA00164370, im Wert von über 500 Euro hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Montagmittag, 12.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07.30 Uhr, aus dem Fahrradschuppen des Gymnasiums in der Rainstraße entwendet. Das Fahrrad war mit einem Zahlenschloß gesichert. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, aufzunehmen.

