Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Illegale Müllentsorgung von Kanistern

Morbach (ots)

Am Dienstag, 21.01.2020, erhielt die Polizei Morbach einen Hinweis über die illegale Entsorgung alter Kanister. Aufgefunden wurden drei leere, rote Kanister im Einmündungsbereich B 327 / B 269 in Richtung Birkenfeld. Weitere Angaben zum genauen Ablagerungszeitpunkt können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Ordnungswidrigkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach unter der Telefonnummer 06533-93740 oder per Email unter pimorbach.wache@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-93740





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell