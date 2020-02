Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raub auf öffentlicher Straße

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 11.02.2020, gegen 16:10 Uhr, wurde ein 79-jähriger Mann aus Neunkirchen in der Ritterstraße in Zweibrücken durch einen Unbekannten angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt. Als der Mann schließlich auf seine Armbanduhr schaute, um die Zeit abzulesen, umgriff der Unbekannte den Arm des Mannes. Er öffnete das Gliederband der Uhr, entriss sie vom Handgelenk des Mannes und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen am Handgelenk. Der Wert der Uhr beträgt ca. 2.500 EUR. Beschreibung des Täters: - 30-35 Jahre - ca. 180 cm groß - ca. 90 kg - rundliches Gesicht - schwarze Basecap - dunkle Kleidung - asiatischer Phänotypus

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0 www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell