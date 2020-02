Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsamer Pressebericht der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizei Pirmasens - Polizei schnappt Drogendealer - Mehr als 1,5 kg Rauschgift sichergestellt

Bild-Infos

Download

Pirmasens (ots)

Am Sonntagabend kontrollierte eine Funkstreife der Pirmasenser Polizei einen verdächtigen BMW auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Rodalben. Bei der Überprüfung der Insassen, zwei 43 Jahre und 33 Jahre alte Männer aus Pirmasens, stellte sich heraus, dass beide bereits erheblich wegen Drogenhandels in Erscheinung getreten waren. Im Fahrzeuginneren konnten die Beamten bei der Inaugenscheinnahme eine Stofftasche mit mehr als einem Kilo an verschiedenen Drogen, wie Heroin, Kokain, Amphetamin und sonstige Betäubungsmittel, sowie mehrere bereits aufgezogene Heroinspritzen und ein größerer Bargeldbetrag vorfinden und sicherstellen. Die beiden Beschuldigten wurden daraufhin vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam verbracht. Bei einer im Anschluss richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten durch die Beamten weitere Beweismittel, unter anderem 0,5kg Marihuana-Blüten, sichergestellt werden. Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte hat mittlerweile die Sachbearbeitung übernommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wurden die Beschuldigten am Montag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt, der gegen beide Haftbefehl erließ. Die Beschuldigten befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die sichergestellten Drogen haben einen Straßenverkaufswert von etwa 15.000 Euro. kips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell