BPOL-BadBentheim: Jogginghose wird Gesuchtem zum Verhängnis

Oldenburg (ots)

Hauptbahnhof; Die Fahndung nach einem Mann mit einer Jogginghose ist einem 28-Jährigen am Mittwochnachmittag im Oldenburger Hauptbahnhof zum Verhängnis geworden. In einem Schnellrestaurant waren die Beamten gegen 15:00 Uhr auf den Mann mit Jogginghose aufmerksam geworden. Im Rahmen einer Kontrolle verriet ein Blick in den Fahndungscomputer den Bundespolizisten recht schnell, dass der Überprüfte mit Haftbefehl gesucht wurde. Erst am heutigen Tag (09.10.19) war der Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen Sachbeschädigung in die Fahndung eingestellt worden. Die laut Haftbefehl geforderten 450 EUR konnte der gebürtige Oldenburger nicht aufbringen. Daher wurde der wohnsitzlose Mann bereits wenig später für 30 Tage in die nächste Justizvollzugsanstalt verbracht. Die ursprüngliche Fahndung im Bahnhof nach einem gesuchten Betrüger mit Jogginghose verlief allerdings erfolglos.

