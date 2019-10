Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei nimmt gesuchten Räuber bei der Einreise fest

Bunde (ots)

BAB 280; Rastanlage Bunderneuland; Die Bundespolizei hat in der letzten Nacht einen 38-Jährigen festgenommen. Nach dem Mann wurde seit 2017 mit Haftbefehl gefahndet. Er muss jetzt für genau 329 Tage in Haft. Der Mann war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 280 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen 02:45 Uhr war der Bus von den Bundespolizisten angehalten und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert worden. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft in Berlin mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 38-jährige Bulgare war im August 2016 wegen Raubes rechtskräftig zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Restfreiheitsstrafe von 329 Tagen zu verbüßen. Offenbar hatte der Gesuchte sich in den letzten Jahren überwiegend im europäischen Ausland aufgehalten. Er wurde von den Bundespolizisten verhaftet und zur Verbüßung der offenen Freiheitsstrafe in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

