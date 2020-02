Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 14:45 Uhr, rammte eine 68jährige Fahrerin eines Hyundai IX 20 auf dem Parkplatz einer Bank in der Poststraße beim rückwärts Ausparken eine Schranke. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Der Schaden an ihrem Auto beläuft sich auf circa 3500 Euro. Der Schaden an der Schranke wird auf 500 Euro ta-xiert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen. pips

