Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Münchweiler - B 10 (ots)

Gestern, gegen 04:30 Uhr, wird ein verunfallter Pkw neben der B10, Höhe Abfahrt Beckenhof gemeldet. Auf einem parallel verlaufenden Wirtschaftsweg wird der Pkw mit massivem Frontschaden festgestellt. Es ist niemand vor Ort und die Halterin ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Die eigentliche Unfallstelle wird in Höhe der Abfahrt Münchweiler festgestellt. Dort wird in der beschädigten Mittelleitplanke das vordere Kennzeichen des Pkw aufgefunden. Nachdem verschiedene Überprüfungen negativ verliefen, wird am verunfallten Pkw ein Abschleppdienst festgestellt, der den Pkw im Auftrag der Halterin abschleppen sollte. Nunmehr konnte die 25jährige Pirmasenserin zu Hause angetroffen werden, die einräumte, selbst gefahren zu sein. Ein durchgeführter Drogentest verlief negativ. Der Schaden an der Leitplanke betrug circa 100 Euro, der an ihrem Opel Corsa circa 4000 Euro. Sie sieht sich nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrerflucht gegenüber. pips

