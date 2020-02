Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Zweibrücken (ots)

Am 11.02.2020 gegen 14:20 Uhr erfasste eine 57-jährige Pkw-Fahrerin einen 64-jährigen Fußgänger, der an der lichtsignalgeregelten Fußgängerfurt der Kreuzung Lützelstraße-Kaiserstraße/Fruchtmarkstraße/Bubenhauser Straße die Bubenhauser Straße von der Kaiserstraße kommend in Richtung Lützelstraße überqueren wollte. Ebenso wie für die Pkw-Fahrerin, die aus Richtung Lützelstraße kommend nach links in die Bubenhauser Straße abbiegen wollte, galt auch für den Fußgänger Grünlicht. Die abbiegende Pkw-Fahrerin übersah den Fußgänger und stieß mit ihm zusammen. Der Mann fiel mit seiner linken Körperhälfte über die Fahrzeugfront und blieb wenige Meter davor auf dem Boden liegen. Er musste zur Untersuchung ins Krankenhaus transportiert werden. Nach ersten Erkenntnissen ging der Unfall glimpflich für ihn aus.

