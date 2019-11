Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des gestrigen Tages war ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kuhteich das Ziel von Einbrechern. Die Terrassentür hielt jedoch stand.

Der oder die Täter nutzten eine kurze Abwesenheit der Bewohner des Hauses zwischen 16:30 und 17:15 Uhr. Sie versuchten in dieser Zeit gewaltsam eine Terrassentür aufzuhebeln. Da sich die Tür nicht öffnen ließ, konnten sie nicht in das Haus eindringen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Zeit zwischen 16:30 und 17:15 Uhr im Bereich Eichholzkoppel/Am Kuhteich/Im Hagen/Amselweg verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101/2020 entgegen.

