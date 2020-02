Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom Samstag den 08.02.2020, 20:00 Uhr, bis Sonntag den 09.02.2020, 00:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz an der Rennwiese, in der Saarlandstraße gegenüber der Festhalle, ein grauer Ford Focus mit ZW-Kennzeichen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ausparken beschädigt. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit ohne für eine Schadensregulierung zu sorgen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pizw

