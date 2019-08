Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbrecher kamen am Tage

Faßberg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstagnachmittag gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Wildgarten". Die Täter gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung im Erdgeschoss, dort erbeuteten sie eine Spielekonsole und verschwanden anschließend unerkannt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bergen unter Telefon 05051/47166-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Thorsten Wallheinke

Telefon: 05141/277-251

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell