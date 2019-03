Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Täterin entreißt 81-jähriger Seniorin die Handtasche

Nordhorn (ots)

Gestern Nachmittag wurde gegen 14:00 Uhr in der Straße Am Museumsturm einer 81-jährigen Seniorin die Handtasche entrissen. Die bislang unbekannte Täterin griff in den Korb des Rollators und stahl ihre Tasche. Die Frau konnte die Handtasche noch für einen kurzen Moment vergeblich festhalten. Die Seniorin stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Die junge Täterin flüchtete mit der Tasche in unbekannte Richtung. In der braunen Damenhandtasche befand sich eine schwarze Geldbörse samt Inhalt.

Die Täterin war ca. 18 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Sie hatte eine eher kräftigere Figur und trug ihr lockiges Haar zu einem schulterlangen Zopf. Sie war mit einem beigen Parka und einer hellblauen Jeans bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

