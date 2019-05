Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Genin-Innenstadt / Gut ermittelt

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck

Im Bereich St. Jürgen wurden durch unbekannte Täter drei hochwertige Kaffeevollautomaten im Wert von 8400 Euro entwendet. Durch einen sogenannten Scheinankauf konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.

In der Nacht zum 24. April 2019 wurden drei hochpreisige Kaffeeautomaten im Gewerbegebiet Genin entwendet. Die Geräte waren neuwertig und hatten einen Gesamtwert von 8400 Euro. Bereits am 25. April konnte der Eigentümer in einer Online-Kleinanzeige zwei seiner Maschinen als Verkaufsangebot sehen.

Dieses wurden den Ermittlern der Polizeistation St. Jürgen mitgeteilt und am gestrigen Montagnachmittag (06.05.) hatten sich die Beamten als getarnte Käufer in der Innenstadt verabredet. Es gelang den mutmaßlichen 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Die zum Kauf angebotene hochpreisige Kaffeemaschine und eine zweite Maschine, welche bei der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung aufgefunden wurde, konnten an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Der Verbleib der dritten Kaffeemaschine ist noch ungeklärt.

Der tatverdächtige Verkäufer wurde nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst entlassen. Ob sein Bruder, in dessen Wohnung der Verkauf stattfinden sollte, ebenfalls involviert ist, werden die weiteren Ermittlungen klären.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

