Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Ladendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am Samstag den 15.02.2020, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Sportgeschäft des Outlet-Center zu einem Ladendiebstahl durch eine 3-köpfige Tätergruppierung. Die aus dem benachbarten Ausland stammenden, männlichen Täter im Alter von 20 - 28 Jahren, entnahmen hierzu jeweils ein Paar Turnschuhe aus der Auslage, entfernten anschließend in der Umkleide die Etiketten aus den Schuhen und zogen diese an. Die alten Schuhe ließen die Täter in der Kabine zurück. Durch die Ladendetektive konnten die 3 Männer bei der Tatausführung beobachtet und beim Verlassen des Geschäftes gestellt werden. Im Rahmen einer Durchsuchung der Personen, konnte bei einem der Männer zudem noch ein Paar geklaute Socken, aus einem anderen Geschäft, aufgefunden werden. Die gestohlenen Waren hatten einen Wert von ca. 340 Euro. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell