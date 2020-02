POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Polizeidirektion Pirmasens

Am Sonntag, den 16.02.2020, gegen 01:51 Uhr ereignete sich in der Blocksbergstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer aus Pirmasens befuhr mit einem PKW die Blocksbergstraße in Richtung Adlerstraße und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort riss er einen Maschendrahtzaun vollständig aus der Verankerung und beschädigte eine Trafostation. Hiernach entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle ohne seine erforderlichen Pflichten nachzukommen. Der PKW wurde vor Ort sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallverursachers wurden eingeleitet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 8.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

