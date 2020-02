Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl aus PKW

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Freitag den 14.02.2020 auf Samstag den 15.02.2020, schlug ein bislang unbekannter Täter, an einem schwarzen 3er BMW, die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ein und entwendete eine auf der Rückbank liegende Geldbörse. Der PKW war zur Tatzeit in der Schillerstraße vor dem Anwesen Nr. 48 abgestellt. In der Geldbörse befanden sich diverse Dokumente und ca. 20 Euro Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

