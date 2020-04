Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeug ohne Pflichtversicherung geführt

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 18.04.2020 gegen 22.40 Uhr stellte eine Funkstreifenbesatzung in Nienburg in der Straße Am Bärenfallgraben fest, dass bei einem BMW die Zulassungsplakette des Landkreises am vorderen Kennzeichen fehlte. Das Fahrzeug wurde von einem 19-jährigen Nienburger im öffentlichen Verkehrsraum geführt. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges mussten die Beamten feststellen, dass die Kennzeichen zuvor für einen VW Golf ausgegeben waren und im Oktober 2019 ihre Gültigkeit verloren hatten. Der BMW selbst war zwar noch mit einem anderen Kennzeichen zugelassen, jedoch fehlte hier seit Mitte März die Haftpflichtversicherung. Folglich wurde gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und eines wegen Fahrens ohne Pflichtversicherung eingeleitet.

