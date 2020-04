Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: PKW mit falschen Kennzeichen unterwegs

Nienburg (ots)

Am späten Samstagabend wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg eine größere Limousine im innerstädtischen Bereich kontrolliert. Die eingesetzten Beamten stellten zunächst fest, dass an dem betroffenen PKW, Kennzeichen eines anderen PKW angebracht waren. Darüber hinaus wurde die Limousine seit ca. einem Monat ohne die erforderliche KFZ-Haftpflichtversicherung geführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den 19-jährigen in Nienburg wohnhaften Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (deh)

