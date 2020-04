PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 02.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Pkw und Lkw kollidieren - zwei Verletzte, Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße / Götzenmühlweg, 01.04.2020, gg. 12:05 Uhr

(pa)Am Mittwochmittag kam es in Bad Homburg zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lkw, in dessen Folge eine Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 12.05 Uhr befuhr ein 66 Jahre alter Lkw-Fahrer die Saalburgstraße in Richtung Dornholzhausen. An der Kreuzung Götzenmühlweg wollte eine 56-jährige VW-Fahrerin aus Richtung Triftstraße kommend nach links in die Saalburgstraße einbiegen. Die an der Kreuzung vorhandene Ampelanlage war aufgrund von Bauarbeiten außer Betrieb, weshalb die Vorfahrt durch die Beschilderung geregelt wurde. Die 56-Jährige missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt des von rechts herannahenden Lkw. Dieser prallte mit der Front gegen die vordere Beifahrerseite des VW Up. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Kleinwagens leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine nahegelegene Klinik. Auch der 28-jährige Beifahrer im Lkw erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen, die durch den Aufprall beide stark beschädigt wurden und nicht mehr farbereit waren, entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 16.000 Euro.

2. Nach Vandalismus an Fahrkartenautomaten - Zeugen gesucht, Neu-Anspach, Anspach, Bahnhofstraße, 26.03.2020, gg. 00.10 Uhr

(pa)Wie bereits berichtet, kam es vergangene Woche in der Nacht zum Donnerstag am Anspacher Bahnhof zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrkartenautomaten. Unbekannte hatten die Scheiben der Automaten beschädigt und dabei einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Aufgrund von Zeugenhinweisen besteht nun der Verdacht, dass die Tat aus einer Personengruppe heraus begangen wurde, die den Bahnhof kurze Zeit später mit dem letzten Zug nach Grävenwiesbach um 00.16 Uhr verlassen haben soll. Daher bittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen Personen, die diese Zugverbindung nutzten und Angaben zu einer in Anspach zugestiegenen Personengruppe machen können, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

3. Tankklappen geöffnet - Polizei sucht Zeugen, Steinbach, Hessenring, 01.04.2020, 15.00 Uhr bis 20.20 Uhr

(pa)Am Mittwochabend wurde die Polizei in den Steinbacher Hessenring gerufen, nachdem mehrere Autobesitzer festgestellt hatten, dass an ihren geparkten Fahrzeugen der Tankdeckel geöffnet worden war. In zwei Fällen war jeweils auch der Tankverschluss beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 200 Euro geschätzt. Nach bisherigem Stand wurde augenscheinlich jedoch kein Kraftstoff aus den betroffenen Fahrzeugen entwendet. Die Polizeistation Oberursel bittet möglich Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

