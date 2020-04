PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 01.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schulgebäude mit Farbe besprüht, Oberursel, Weißkirchen, Bischof-Brand-Straße, 31.03.2020, gg. 17:00 Uhr

(pa)Auf mehrere Hundert Euro werden die Kosten für die Beseitigung von Schmierereien geschätzt, die Unbekannte an der Fassade einer Oberurseler Schule tätigten. Zeugen konnten am Dienstag gegen 17.00 Uhr in Weißkirchen mehrere Jugendliche beobachten, als diese die Gebäudewand der in der Bischof-Brand-Straße gelegenen Grundschule besprühten. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Gruppe bereits die Flucht ergriffen. Mögliche weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter (06171) 6240 - 0 zu melden.

2. Rasentraktor gestohlen, Weilrod, Hasselbach, Eisenbacher Weg, 29.03.2020, 11.00 Uhr bis 31.03.2020, 17.45 Uhr

(pa)In Weilrod Hasselbach stahlen Unbekannte in den vergangenen Tagen vom dortigen Sportplatz einen Rasentraktor. Das Fahrzeug des Herstellers John Deere - Modell X155R - war in einem verschlossenen Container auf dem Gelände der im Eisenbacher Weg gelegenen Sportstätte abgestellt. Zwischen Sonntagvormittag und Dienstagnachmittag brachen die Täter das Vorhängeschloss des Containers gewaltsam auf, um anschließend den grün-gelben Rasentraktor im Wert von rund 3.000 Euro zu entwenden. Vermutlich wurde zum Abtransport ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger verwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

3. Einbruch in Mehrfamilienhaus, Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße, 31.03.2020, 06.00 Uhr bis 31.03.2020, 16.30 Uhr

(pa)Im Verlauf des Dienstages brachen Unbekannte in Bad Homburg in eine Einzimmerwohnung ein. Zwischen 06.00 Uhr morgens und 16.30 Uhr am Nachmittag begaben sich die Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Saalburgstraße, um sich gewaltsam Zugang in eine der Wohnungen zu verschaffen. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Stand wurde nichts gestohlen, jedoch an der Tür ein Schaden von gut 100 Euro verursacht. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Schultür beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Auf der Steinkaut, 31.03.2020, 16.30 Uhr bis 01.04.2020, 11.00 Uhr

(pa)Vandalen verursachten von Dienstag auf Mittwoch an einem Bad Homburger Gymnasium einen Sachschaden von rund 500 Euro. Wie am Mittwochvormittag festgestellt wurde, hatten sich Unbekannte im Zeitraum seit Dienstag, 16.30 Uhr auf das in der Straße "Auf der Steinkaut" befindliche Schulgelände begeben und die Glasscheibe einer der Zugangstüren offenbar mutwillig beschädigt. Die Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wird bearbeitet bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg. Diese nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

