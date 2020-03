POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 30.03.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Baumaterial gestohlen, Friedrichsdorf, Plantation, 25.03.2020, 09:10 Uhr bis 30.03.2020, 08.00 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen wurde in Friedrichsdorf eine Baustelle von Einbrechern heimgesucht. Die Täter begaben sich zwischen vergangenem Mittwoch und Montagmorgen auf das in der Straße "Plantation" gelegene Grundstück, auf dem zurzeit ein Einfamilienhaus errichtet wird. Durch das Aufhebeln einer Baustellentür verschafften sie sich Zugang zum Keller des Hauses, in dem Baumaterial gelagert wird. Es gelang den Unbekannten, Dielen und Kleber im Wert von rund 5.000 Euro zu entwenden. Wahrscheinlich wurde für den Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt. Mögliche weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher stehlen nichts, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Lorscher Straße, 27.03.2020, 15.00 Uhr bis 30.03.2020, 07.40 Uhr

(pa)Im Verlauf des Wochenendes drangen Einbrecher in Ober-Eschbach in eine Wohnung ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Durch das Aufhebeln einer Eingangstür gelangten die Täter in die Erdgeschosswohnung eines in der Lorscher Straße gelegenen Einfamilienhauses. Nach bisherigem Stand wurde aus der Wohnung nichts entwendet. So ist lediglich ein Sachschaden an der Tür zu verzeichnen, der auf einige Hundert Euro geschätzt wird. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich über die Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

3. Tür aufgehebelt - Einbrecher brechen ab, Kronberg im Taunus, Burgerstraße, 30.03.2020, gg. 03.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Montag versuchten unbekannte Täter in der Kronberger Burgerstraße, in eine Garage einzudringen. Der Plan der Einbrecher, durch das Aufhebeln einer Zugangstür ins Innere der Garage eines Einfamilienhauses zu gelangen, schien zunächst aufzugehen, als die Tür nachgab. Letztendlich verhinderten jedoch diverse hinter der Tür gelagerte Gegenstände, darunter einige Autoreifen, dass die Täter die Garage betreten konnten. Sie ergriffen ohne Beute die Flucht, hinterließen jedoch einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Vermutlich ereignete sich die Tat gegen 03.00 Uhr. Der Eigentümer konnte ein entsprechendes Geräusch wahrnehmen, es jedoch nicht zuordnen. Das Kommissariat für Einbruchsdelikte der Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Schulgebäude beschmiert, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Auf der Steinkaut, 28.03.2020, 18.00 Uhr bis 29.03.2020, 10.20 Uhr

(pa)Von Samstag auf Sonntag richteten Unbekannte an mehreren Wänden eines Bad Homburger Gymnasiums einen Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro an. Die Täter begaben sich zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag auf das in der Straße "Auf der Steinkaut" gelegene Schulgelände. Dort beschmierten sie die Wände an diversen Stellen mit beleidigenden Schriftzügen und auch verfassungsfeindlichen Symbolen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet mögliche Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Zwei Verletzte bei Unfall nach Überholmanöver, Gemarkung Bad Homburg, B456 / An der Karlsbrücke, 29.03.2020, gg. 19.00 Uhr

(pa)Auf der B 456 bei Bad Homburg ereignete sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von circa 13.000 Euro entstand. Ein 68-jähriger Mann aus Bad Homburg bog mit seinem Audi A4 gegen 19.00 Uhr von der Straße "An der Karlsbrücke" nach rechts auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Homburg ab. Zeitgleich überholte ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Usingen, der die Bundesstraße in Richtung Bad Homburg befuhr, ein vorausfahrendes Fahrzeug trotz des bestehenden Überholverbotes. Nach dem Wiedereinscheren, etwa 50 Meter nach der Einmündung der Straße "An der Karlsbrücke" fuhr der Golf des 19-Jährigen auf das Heck des Audi. Die 62-jährige Beifahrerin im Audi wurde dabei leicht verletzt. Auch der VW-Fahrer zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu, aufgrund derer er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Pkw wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

6. Kleinbus touchiert und davongefahren, Friedrichsdorf, Seulberg, Im Dammwald, 28.03.2020, 14.00 Uhr bis 29.03.2020, 06.30 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf Seulberg musste am Sonntagabend der Fahrer eines Ford Kleinbusses feststellen, dass jemand gegen sein Fahrzeug und anschließend davongefahren war. Der Mann hatte den Wagen am Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr am Fahrbahnrand der Straße "Im Dammwald" in Höhe der Hausnummer 6 geparkt. Am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr wies der graue Kleinbus einen frischen Schaden im vorderen Bereich der Fahrerseite auf. Die Reparaturkosten belaufen sich auf schätzungsweise 3.000 Euro. Von dem oder der Verantwortlichen fehlte jede Spur. Deshalb ermittelt nun die Polizei in Bad Homburg. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

