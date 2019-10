Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Braunschweig (ots)

BAB 36, Wolfenbüttel-Süd 22.10.2019, 07.18 Uhr

Eine Autofahrerin übersah den nachfolgenden Verkehr, so dass es zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen kam. Die Autobahn musste zeitweilig vollgesperrt werden.

Am Dienstagmorgen fuhren an der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd ein Sattelzug und dahinter ein VW Golf auf die A 36 in Richtung Harz auf. Die 51-jährige Fahrerin des Golfs wechselte sofort auf den linken der zwei Fahrstreifen. Hierbei nahm sie den Audi TT, der sich von hinten näherte, zu spät wahr.

Der 50-jährige Audi-Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, ebenso wich der Führer des Sattelzuges nach rechts auf den Standstreifen aus. Doch ein Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw ließ sich nicht mehr verhindern.

Hierbei wurde der Audi-Fahrer schwer verletzt, die Golf-Fahrerin leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Versorgung der Verletzten musste die Richtungsfahrbahn Harz für etwa eine Stunde vollgesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

