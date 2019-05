Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Pkw-Diebstahl: Polizei sucht nach gestohlenem Bentley und Rover

Meerbusch (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (8.5.), stahlen Unbekannte an einer Anschrift an der Hildegundisallee, zwei hochwertige Fahrzeuge. Bei den entwendeten PKW handelt es sich zum einen um einen Bentley, "Flying Spur" in schwarz, mit den amtlichen Kennzeichen NE-VH 100 und zum anderen um einen Jaguar Land Rover, "Range Rover Sport" in grau mit den Kennzeichen NE-BH 1216.

Die Diebe schritten in den frühen Morgenstunden, gegen 4 Uhr, zur Tat und flüchteten anschließend in Richtung Moerser Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb bislang ohne Erfolg.

Zeugen gaben später an, den Bentley, gegen 5 Uhr, mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Moerser Straße, in Richtung Neusser Straße / Autobahn 52 fahren gesehen zu haben.

Die Polizei bittet möglich weitere Zeugen, die Hinweise auf den Fluchtweg oder den Verbleib der gestohlenen Autos geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Fachkommissariat 14 der Kriminalpolizei in Neuss in Verbindung zu setzen. Insbesondere interessiert die Ermittler, wo der Bentley, in der Zeit zwischen 4 und 5 Uhr, mutmaßlich sichtgeschützt abgestellt war.

