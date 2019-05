Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sicherheit im Straßenverkehr - Geschwindigkeitskontrollen in Korschenbroich

Bild-Infos

Download

Korschenbroich-Liedberg (ots)

Am Montag (06.05.) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss auf der Bundesstraße 230 in Korschenbroich-Liedberg Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf Höhe der Schelsener Straße hielten sich, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:50 Uhr, 402 Autofahrer nicht an die vorgeschriebenen 50 km/h Höchstgeschwindigkeit außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Insgesamt erwartet 16 Fahrzeugführer ein punktebewehrten Bußgeldverfahren, wovon ein Kontrollierter mit einem Fahrverbot rechnen muss.

Mit 105 km/h wurde dabei der unrühmliche "Tagessieger" mit seinem Pkw gemessen. Den Fahrzeugführer erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, eine Geldbuße von circa 240 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Die Polizei führt kontinuierlich Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Kreisgebiet durch. Überhöhte Geschwindigkeit ist bei Unfällen mitunter für besonders schwere Folgen verantwortlich. Nicht mehr Verwarnungen sind daher das Ziel der Polizei, sondern weniger Tote und Schwerverletzte im Straßenverkehr.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell