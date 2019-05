Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei erwischt Kennzeichendiebe und stellt Marihuana sicher

Kaarst (ots)

Zwei mutmaßliche Kennzeichendiebe konnten Polizeibeamte am Montagnachmittag (06.05.), gegen 15:30 Uhr, in Kaarst stellen. Während ihrer Streife beobachteten sie zwei junge Männer, die auf dem Parkplatz am Kaarster See die Kennzeichen eines Seat Kleinwagens abmontierten. Als das Duo, ein 18-jähriger Neusser und ein 21-jähriger Korschenbroicher, den Streifenwagen bemerkte, versuchte es sich in einem Gebüsch zu verstecken.

Bei der Kontrolle gaben die Männer lapidar an, die Kennzeichen für ein kurz zuvor gekauftes Auto "zu benötigen". Beide erwartet nun ein Verfahren wegen Verdacht des Diebstahls. Der 18-Jährige muss sich noch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da die Ordnungshüter in seiner Tasche ein Cliptütchen Marihuana sicherstellten. Die Ermittlungen dauern an.

