Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche am Wochenende - Lassen sie sich beraten

Kaarst/Grevenbroich/Neuss (ots)

Fast 50 Prozent aller Wohnungseinbrüche im Rhein-Kreis Neuss bleiben im Versuchsstadium stecken - nicht zuletzt aufgrund sicherungstechnischer Einrichtungen. Nutzen Sie daher das kostenlose Beratungsangebot der erfahrenen Kriminalbeamten (Telefon 02131 300-0) und sichern Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Die Polizei geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Wohnungseinbrecher vor und jeder kann selbst die Sicherheit in den eigenen vier Wänden weiter verbessern. Schieben Sie Einbrechern gemeinsam mit der Polizei einen Riegel vor. Seien Sie aufmerksam und informieren bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei (110). Am Samstag (04.05.), zwischen 09:30 Uhr und 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Straße "Stodiekring" in Kaarst ein. Eine aufgehebelte Terrassentür zeugt von der Arbeitsweise der Täter.

In Neuss überraschten Bewohner eines Einfamilienhauses "An der Obererft" am Samstag (04.05.), gegen 19:00 Uhr, unbekannte Einbrecher. Diese hatten mit brachialer Gewalt die Haustür aufgehebelt, als sie bei ihrem Tun von den Zeugen aufgeschreckt wurden. Eine Personenbeschreibung der Flüchtigen liegt nicht vor.

In der Zeit von Samstagmittag (04.05.), 12:00 Uhr, bis Sonntagabend (05.05.), 19:15 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in Grevenbroich-Allrath. Die bislang unbekannten Täter waren an der Kölner Landstraße unterwegs. Sie hebelten die Verbindungstür zwischen Wintergarten und Einfamilienhaus auf.

Auch der Ortsteil Noithausen blieb nicht verschont. Inder Zeit zwischen Sonntagmittag (05.05.), 13:00 Uhr, und der Nacht zum Montag (06.05.), 03:30 Uhr, knackten Diebe die Eingangstür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Am Rittergut". Massive Hebelspuren zeugen von der Arbeit der Täter. Bevorzugte Beute der Einbrecher auf ihrer Tour waren Elektronikartikel und Bargeld.

Die Polizei sicherte Spuren an den einzelnen Tatorten und wertet sie derzeit noch aus. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den genannten Örtlichkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

