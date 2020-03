Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf) Wegrollender Klein-Lkw mit Anhänger prallt gegen Pkw

Epfendorf (ots)

Durch ein wegrollendes Gespann sind am gestrigen Dienstag zwei andere Fahrzeuge in der Straße "Hinter der Kirche" beschädigt worden. Der Fahrer wollte seinen Klein-Lkw mit Anhänger im Bereich der Kirche bergaufwärts rückwärts parken. Da die Feststellbremse des Anhängers angezogen war, verließ er das Führerhaus, um diese zu lösen. Hierbei zog er die Handbremse des Klein-Lkw nicht oder nicht ausreichend an, sodass sich das Gespann in Bewegung setzte. Nach wenigen Metern prallte das Zugfahrzeug gegen die hintere rechte Seite eines VW und beschädigte diesen. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Außerdem entstand an einem ebenfalls dort geparkten Renault Sachschaden in geschätzter Höhe von 100 Euro und an dem Klein-Lkw ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

